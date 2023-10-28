إيران تحذر إسرائيل من شن هجوم بري: "سيكون كل شيء ممكنا"

شدد عبد اللهيان على أن المقاتلين سيقررون من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من إيران.

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون "أصابعهم على الزناد"، وذلك تحسبا لعملية برية متوقعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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وقال عبد اللهيان الذي التقى قادة فصائل وحركات لبنانية وفلسطينية "ما توصلت إليه مما سمعته منهم ومن الخطط التي لديهم (...) فإنهم يضعون إصبعهم على الزناد".

وفي حديث إلى الإذاعة الوطنية العامة الأميركية "ان بي ار" من الأمم المتحدة حيث يحضر جلسة للجمعية العامة بشأن الحرب في غزة، أضاف عبد اللهيان أن أفعالهم ستكون "أكثر قوة وأعمق مما شهدتموه".

وتابع "لذا اعتقد أنه إذا استمر هذا الوضع، واستمر قتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة والضفة الغربية، فسيكون كل شيء ممكنا".

وشدد عبد اللهيان على أن المقاتلين سيقررون من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من إيران.

وقال "لا نريد حقا لهذه الأزمة أن تتسع".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الايراني بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات الخميس ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سورية.

وأعلن البنتاغون عن هذه الضربات بعد أن بعث الرئيس الأميركي، جو بايدن، برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس".

وقال المتحدّث باسم البنتاغون، بات رايدر، للصحافيين إنّه منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر "هوجمت القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرّات في سورية".

واتهم خامنئي الولايات المتحدة الأربعاء بأنها "هي من تدير الجريمة في غزة" حيث تشن إسرائيل عمليات قصف على قطاع غزة منذ هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.