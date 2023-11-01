عبد اللهيان: إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر وجرائم الحرب وستدفع ثمنًا باهظًا

وشدد عبد اللهيان على أنه إذا لم يتم إيقاف الحرب في غزة، فستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل وكل داعمي جرائم الحرب مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "إذا استمرت الهجمات ضد النساء والأطفال في غزة فستكون عواقبها وخيمة للغاية، وإن داعموها سيدفعون ثمنًا باهظًا".

جاء ذلك في تصريحات، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، هاكان فيدان، بالعاصمة أنقرة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "النظام الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وجرائم الحرب، بقتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة".

وشدد أنه إذا لم يتم إيقاف الحرب في غزة، فستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل وكل داعمي جرائم الحرب مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة.

وأعرب عن شكره لتركيا على موقفها الرافض لتهجير سكان غزة، ودعمها إيصال المساعدات الإنسانية.

وفي تصرحيات للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد، قال إن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" بتكثيف هجومها على حركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي "قد" يدفع أطرافا أخرى إلى "التحرك".

وحذر الرئيس الإيراني في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) من أن "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك".

وأضاف "واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل".

في مقابلة مع قناة الجزيرة، أوضح رئيسي أن "إيران تعتبر أن من واجبها" دعم "محور المقاومة" الذي يضم فصائل مسلحة مثل حماس بفلسطين وحزب الله في لبنان. وأضاف "لكن فصائل المقاومة مستقلة في آرائها وقراراتها وتصرفاتها".