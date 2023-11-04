لقاء أميركي صيني لبحث "قضايا الحدود"

الخارجية الأميركية: "ناقشا الجانبان بموضوعية بنّاءة وصريحة مجموعة من القضايا البحرية بما في ذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي وفي بحر الصين الشرقي"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن كبير المسؤولين الأميركيين بشأن الصين التقى المدير العام للحدود الصينية في بكين، وأجرى معه محادثات وصفتها بأنها "بنّاءة وصريحة".

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ونقلت وكالة "ا ف ب"، السبت، عن وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الجمعة، أن الجانبين ناقشا بـ"موضوعية بنّاءة وصريحة مجموعة من القضايا البحرية، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الجنوبي وفي بحر الصين الشرقي".

وأوضح البيان ان اللقاء تم بين المنسّق في وزارة الخارجية الأميركية بشأن الصين ومساعد وزير الخارجية لشؤون الصين وتايوان، مارك بي. لامبرت، والمدير العام الصيني لشؤون الحدود والمحيطات، هونغ ليانغ.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة "ركّزت على مخاوفها" بشأن "تصرّفات بكين الخطيرة وغير القانونية في بحر الصين الجنوبي"، على حد وصف المصدر.

يذكر أن الاجتماع جاء "بعد لقاءات دبلوماسية أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك محادثات بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في واشنطن"، في وقت يحاول البلدان "تهدئة التوتر في العلاقات بينهما"، بحسب تقرير الوكالة الفرنسية.