سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يهاجم غوتيريش.. لا يمكن أن يبقى بمنصبه

قال إردان في منشور على منصة إكس "لقد مر أكثر من 30 يوما منذ أن تم ذبح أطفال جنوب إسرائيل عمدا على يد حماس، لكنك يا غوتيريش لم تقل شيئا عن مقبرة الأطفال التي حدثت في جنوب إسرائيل"، دون أن

هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، الأمن العام أنطونيو غوتيريش، بعد انتقاده للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.

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وقال إردان في منشور على منصة إكس "لقد مر أكثر من 30 يوما منذ أن تم ذبح أطفال جنوب إسرائيل عمدا على يد حماس، لكنك يا غوتيريش لم تقل شيئا عن مقبرة الأطفال التي حدثت في جنوب إسرائيل"، دون أن يقدم أي أدلة على مزاعمه.

وأضاف السفير الإسرائيلي "لقد فقدت بوصلتك الأخلاقية، ولا يمكنك أن تظل أمينا عاما، ولو لدقيقة أخرى".

وأوضح أن أي ممثل للأمم المتحدة، يعقد مقارنة زائفة وغير أخلاقية، يثبت أنه يعاني من "تعفن أخلاقي"، على حد تعبيره.

وأمس الإثنين، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل 2.7 مليون فلسطيني.

وقال غوتيريش إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، حيث يقتل أو يصاب المئات من الفتيات والفتيان يوميا، وأعرب عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في غزة.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها غوتيريش، إلى هجوم وانتقادات إسرائيلية على خلفية موقفه من حرب غزة.

في 24 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، طالبت إسرائيل غوتيريش بالاستقالة فورا، في حين رفض وزير خارجيتها إيلي كوهين لقاءه، بعد تصريحات قال فيها إن هجوم حركة حماس لم يأت من فراغ.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 32 الحرب على غزة، وأسفر القصف المكثف والغارات للمناطق المأهولة عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.