مؤتمر باريس: مساعدات تفوق مليار يورو ودعوات لوقف إطلاق النار في غزة

في نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تمّ الإعلان عنها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الإنساني حول غزة الذي نظم الخميس في باريس، عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع الذي يشهد حربا إسرائيلية، في ظل دعوات إلى "وقف إطلاق النار".

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واستضافت فرنسا "مؤتمرا إنسانيا" لمحاولة إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل حملة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل والعملية البرية في شمال القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم حركة "حماس".

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الذي عقد في قصر الإليزيه إلى "العمل من أجل وقف إطلاق نار" بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعدما كان يتحدث حتى الآن عن ضرورة إحلال "هدنة".

وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق نار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

وتعتبر باريس أيضا أنّ الهدنة ضرورية للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم "حماس"، وبينهم فرنسيون.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه "من الضروري" حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وكرّر ماكرون أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها" لكنه شدد أيضا على أن الحكومة الإسرائيلية لديها "مسؤولية كبيرة (...) تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين". وتابع "الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور "أكثر كل يوم" في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.

وأعلن ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.

وفي نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تمّ الإعلان عنها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وسيُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.

وتبقى إتاحة دخول الشاحنات إلى القطاع أمر أساسي لإيصال المساعدات.

وأُعلن عن المؤتمر بشكل طارئ الأسبوع الماضي، فلم تُمَثّل إسرائيل فيه على مستوى رفيع، وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية به لكنها لم تمثَّل.

وأوفدت السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما شاركت مصر التي تدير معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الذي لا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.

وتابعت المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات في ظل القصف المتواصل على القطاع.

ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مطالبة "بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي".

وهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و"تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات"، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أشارت إلى أن المناقشات ستتضمّن شقّا حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و"هي مسألة معقدة" إذ ترفض إسرائيل السماح بإدخال الوقود، وشقا ثانيا يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق "توصيل المساعدات الإنسانية" إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضا.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن إسرائيل وافقت على تنفيذ "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأميركي جو بايدن أي إمكانية لوقف لإطلاق النار بشكل كامل.

ويخضع قطاع غزة لحصار وقصف إسرائيلي جوي مكثف منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة "حماس" داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويشهد أيضا معارك برية بين الجيش الاسرائيلي ومقاتلي "حماس".

وتكثفت الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى إرساء "هدنات إنسانية" سعيا إلى إعلان "وقف لإطلاق النار" لتسهيل وصول المساعدات وتحرير أكثر من 240 رهينة تحتجزهم حماس.

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، استبعد أي وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن.

بدورها، استنكرت مصر خلال المؤتمر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس" منددا بـ"اهتزاز" في "الضمير العالمي".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "معاناة الفلسطينيين مستمرة منذ 75 عاما. الوقت ثمين. ستة أطفال يقتلون في الساعة" في غزة، مطالبا بـ"وضع حدّ للمعايير المزدوجة".

وأكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، لإذاعة "فرانس إنتر" العامة أن "الأمم المتحدة لم يسبق أن سجلت هذا العدد الكبير من القتلى في مثل هذا الوقت القصير خلال صراع".