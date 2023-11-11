أوكرانيا: قصف روسي يطال كييف وأوديسا

"الإنذار بغارات جوية شملت منطقتي كييف وأوديسا و الانفجارات القوية وقعت على الضفة اليسرى للعاصمة".

زيلينسكي (أ ب)

سمع سكان العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، دوي انفجارات على إثرها انطلقت صفارات الإنذار بـ"غارة جوية".

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ونقلت "أوكراينسكايا برافدا" عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قوله إن "سكان العاصمة سمعوا دوي انفجارات وتم إبلاغ السلطات المحلية عن تهديد صاروخي في العاصمة".

وأوضح: "الإنذار بغارات جوية شملت منطقتي كييف وأوديسا" و"انفجارات قوية وقعت على الضفة اليسرى للعاصمة".

من جهتها نقلت وكالة فرانس برس عن كليتشكو قوله عبر تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، انطلقت الدفاعات الجوية ضد أسلحة بالستية. الانذار متواصل، الزموا الملاجئ".