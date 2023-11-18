منتدى آبيك "منقسم" بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة

آبيك تضمّ 21 بلدًا، تأسست في العام 1989 لتشجيع التجارة ومن الناحية الرسميّة فإنّ هذا المنتدى لا يجمع "دولًا" بل "اقتصادات".

انقسم زعماء منظّمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بشأن ردّهم على الحربَين في أوكرانيا وغزّة.

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ولم تذكر الاقتصادات الـ 21 الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ - الذي يضمّ روسيا والصين والولايات المتحدة - أيّ صراع في إعلانها الختاميّ المشترك، أمس الجمعة.

ونشر زعماء دول منظّمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ختام اجتماعهم الذي استمرّ أيّاما عدّة في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، بيانًا منفصلًا حول القضايا الجيوسياسيّة الساخنة في الوقت الراهن.

في ما يتعلّق بـ"الأزمة في غزّة"، أشار هذا النصّ إلى أنّ الدول الأعضاء، بما في ذلك قوى كبرى متنافسة مثل الولايات المتحدة والصين أو روسيا، وكذلك دول إسلاميّة مثل إندونيسيا وماليزيا، قد "تبادلت وجهات نظرها".

كما "تبادل بعض القادة الرسائل الموحّدة الصادرة عن القمّة العربيّة-الإسلاميّة المشتركة في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023" والتي اتّهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة.

وفي ما يتعلّق بالغزو الروسي لأوكرانيا، ذكر البيان أنّه لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق.

وقد مثّل روسيا في الاجتماع نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وهو أعلى شخصيّة روسيّة تزور الولايات المتحدة منذ بداية الحرب.

وأصدرت آبيك أيضًا "إعلان البوّابة الذهبيّة" (غولدن غيت) الذي تمّ التوصّل إليه بتوافق الآراء. وقد تعهّدت الدول الأعضاء في المنتدى "تشجيع النموّ الاقتصادي، مع الاستجابة في الوقت نفسه للتحدّيات البيئيّة مثل تغيّر المناخ".

يشار إلى ان آبيك، وهي مجموعة تضمّ 21 بلدًا، تأسست في العام 1989 لتشجيع التجارة. ومن الناحية الرسميّة فإنّ هذا المنتدى لا يجمع "دولًا" بل "اقتصادات".