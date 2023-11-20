وزير الخارجية الإيراني: المقاومة أطلقت المرحلة الأولى من توسع نطاق الحرب

في تصريحات لوكالة "ملت" البرلمانية للأنباء، قال وزير الخارجية الإيراني إن "مجموعات المقاومة" أطلقت المرحلة الأولى من توسع نطاق الحرب على إسرائيل، مشددا على أن الاحتلال "لم يحقق مكاسب ميدانية في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية" في غزة.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، إن "مجموعات المقاومة" أطلقت المرحلة الأولى من توسع نطاق الحرب على إسرائيل، معتبرا أن هذه المجموعات "تقرر بنفسها دعم فلسطين".

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جاء ذلك في تصريحات لوكالة "ملت" البرلمانية للأنباء، وأضاف عبد اللهيان أنه "إذا ما لم يحدث سيناريو وقف الجرائم الصهيونية على المدى القصير في قطاع غزة، سنشهد وضعاً أحدث في المنطقة".

وكان الوزير الإيراني قد أشار إلى أن "مجموعات المقاومة" تدير الضغط على الصهاينة وحماتهم "بذكاء".

وقال إن "أميركا أهم شريك وداعم للصهاينة في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد سكان غزة، كما أنها تشارك في غرفة العمليات الإسرائيلية"، مؤكدًا أن واشنطن "لا تملك إستراتيجية مؤثرة" في هذه الحرب.

وكرر عبد اللهيان التهديدات الإيرانية بشأن إمكانية اتساع نطاق المواجهات إذا ما استمرت الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أن الاحتلال "لم يحقق مكاسب ميدانية في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية"، قائلاً إنّ "هناك طاقات وقدرات كثيرة لم تفعّل بعد".