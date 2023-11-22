الإفراج عن 3 أميركيات.. احتمالية تمديد الهدنة في حال التقدم بالمرحلة الثانية لصفقة التبادل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "راض تماما" عن توصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق أسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين تأسرهم إسرائيل.

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض فجر اليوم الأربعاء، أن ثلاث أميركيات، إحداهن طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهن حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل وتعهّدت بموجبه إطلاق سراح 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا والالتزام بهدنة مدتها أربعة أيام.

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وقال المسؤول "لدينا طفلة واحدة، فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات اسمها أبيغيل... ولدينا امرأتان"، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن "أكثر من 50 رهينة"، ومعربا عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفا تاما" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تدور يومياً اشتباكات مسلّحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي يقول إنه يتدخل دعما لحماس.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "راض تماما" عن توصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها أربعة أيام تفرج خلالها حماس عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق أسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين تأسرهم إسرائيل.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أنا راض تماما لأن بعض هذه النفوس الشجاعة... سيتم لم شملها مع عائلاتها ما أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل".

وأشاد مسؤول أميركي رفيع بدور قطر في التوصل لاتفاق فجر اليوم الأربعاء، بين إسرائيل وحركة حماس، أفضى في أبرز بنوده إلى تبادل أسرى من الطرفين ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأميركي في إحاطة رسمية إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، سيشمل إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى بسجونها، وأضاف أنه من بين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق أميركيتان وطفلة.

وأكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على "هدنة إنسانية"، وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها إلى جانب قطر كل من مصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".