"بوليتيكو": "إدارة بايدن "قلقة إزاء النتائج غير المرغوبة للهدنة الإنسانيّة"

أضافت بوليتيكو، في تقرير لها، أنّ "بايدن، أغلق آذانه عن سماع أصوات من داخل حزبه تطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"...

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة، إنّ إدارة الرئيس جو بايدن، قلقة من احتمال وصول الكثير من الصحفيّين إلى غزّة عقب الهدنة الإنسانيّة، ما سيساهم في الكشف عن المزيد من الوحشيّة الإسرائيليّة المرتكبة هناك.

وأضافت بوليتيكو، في تقرير لها، أنّ "بايدن، أغلق آذانه عن سماع أصوات من داخل حزبه تطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وأردفت أنّ بايدن، "قلق أيضًا من خطّة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، حول قطاع غزّة في حال خسارة حماس للحرب".

وعقب مقال نشره بايدن في صحيفة "واشنطن بوست"، قال نتنياهو، إنّ إسرائيل "لم تدخل قطاع غزّة لتسلّمه إلى السلطة الفلسطينيّة".

وأوضحت الصحيفة، أنّ إدارة بايدن قلقة أيضًا "إزاء النتائج غير المرغوبة للهدنة الإنسانيّة، خاصّة في إطار احتمال وصول الكثير من الصحفيّين إلى القطاع في ظلّ الهدنة، وكشفّهم المزيد من الوحشيّة المرتكبة خلال الحرب، ما قد يساهم في تغيّر الانطباع الشعبيّ عن إسرائيل".

وجاء البيان القطريّ، عقب إعلانين، في وقت سابق الأربعاء، من جهة الحكومة الإسرائيليّة وحركة "حماس" عن موافقتهما على اتّفاق الهدنة.

ويشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت أكثر من 14 ألفًا و128 قتيلًا فلسطينيًّا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلًا و3 آلاف و920 امرأة، فضلًا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.