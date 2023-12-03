وزير الخارجية الإيراني لبوريل: "إذا ما لم تتوقف إسرائيل عن جرائمها فإن الحرب ستتسع"

عبد اللهيان: "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن المحتمل أن يتعمق ويتسع نطاق الحرب في المنطقة".

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد اللهيان السبت مع مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.

وتبادل الجانبان خلال محادثتهما الآراء حول آخر التطورات في غزة والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدّد عبد اللهيان على ضرورة "وقف الهجمات العسكرية التي يشنها النظام الإسرائيلي ضد سكان غزة في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أهمية توفير الإمكانات اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال إن بلاده ترفض "خطط وممارسات إسرائيل لإخراج الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم".

وذكر أن أساس المشكلة الحالية هو "الاحتلال والعدوان" الإسرائيلي.

وأضاف "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن المحتمل أن يتعمق ويتسع نطاق الحرب في المنطقة".

من جهته، أشار بوريل إلى ضرورة وقف التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يحاول ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وأردف "نعتقد أن حل القضية الفلسطينية يكمن في التركيز على المسار الدبلوماسي، وأن استمرار الهجمات العسكرية سيؤدي إلى تصعيد الأزمة".