الحوثيون: التهديد بإنشاء قوة دولية ضدنا بالبحر الأحمر "لا قيمة له"

رد الحوثيون على تهديد الولايات المتحدة بإنشاء قوة دولية ضدهم في البحر الأحمر، بالقول إن "هذا التهديد لا قيمة له ومن أجله أن يهدد أمن واستقرار المنطقة".

قال الحوثيون في اليمن الجمعة إن "التهديد" بإنشاء قوة دولية في البحر الأحمر لمواجهة هجماتها على السفن "لا قيمة له"، لكنه "يهدد أمن واستقرار المنطقة"؛ وذلك بحسب ما قال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي.

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وقال الحوثي "التهديد بإنشاء تحالفات في البحر الأحمر ضد اليمن لا قيمة له"، مضيفا أن "من أجل هذه الخطوة أن تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأردف "نحن معنيون بالتحرك بشكل أوسع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن متحدث وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس "قوة مهام بحرية" دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر؛ مبينا أن القوة ستكون تحالفا يشمل 38 دولة راغبة في ذلك.

وأعلنت جماعة "الحوثي" الأحد استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غربي اليمن، بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب متحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وتوعد الحوثيون مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا 490 شهيدا، و46 ألفا 558 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.