إدلب: مقتل 5 مدنيين وإصابة 38 آخرين باستهداف من قوات النظام السوري

نقلت عن مصادر في الدفاع المدني (التباعة للمناطق خارج سيطرة النظام) أن الهجوم على مدينة إدلب، أسفر عن مقتل 5 وإصابة 38 مدنيًا.

قُتل 5 مدنيين وأصيب 38 آخرين، اليوم السبت، جراء هجوم لقوات النظام السوري على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

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وذكر مراسل الأناضول أن "قوات النظام والمجموعات (...) المدعومة من إيران، استهدفت مدينة إدلب، وقرية سرمين، شرقي المحافظة".

ونقلت عن مصادر في الدفاع المدني (التباعة للمناطق خارج سيطرة النظام) أن الهجوم على مدينة إدلب، أسفر عن مقتل 5 وإصابة 38 مدنيًا.

وأشارت المصادر إلى مقتل مدني واحد وإصابة 5 آخرين جراء قصف قرية سرمين. وتم نقل المدنيين المصابين إلى مستشفى "الجمعية الطبية السورية الأميركية" (SAMS) في إدلب.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.