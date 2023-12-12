بمشاركة إسرائيل واستثناء الدول العربية: اجتماع دولي في باريس لبحث الحد من أنشطة "حماس"

تركز الجلسة الأخيرة من مؤتمر الغد على مكافحة "المحتويات الإرهابية على الإنترنت" وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال ثلاثة دبلوماسيين إن "مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل ودون أي دولة عربية سيجتمعون في باريس يوم غد الأربعاء لتحديد إستراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة حماس وأنشطتها على الإنترنت"؛ حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد حركة "حماس" بعد هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر دبلوماسيون فرنسيون، أنهم "يريدون إستراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة التنظيم على تمويل نفسه ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي".

وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس" قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل؛ وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه "رويترز".

وتركز الجلسة الأخيرة من مؤتمر الغد على مكافحة "المحتويات الإرهابية على الإنترنت" وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة التي ستحدد العقوبات الحالية على "حماس"، استعارض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على تمويل الإرهاب.

وقال أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده "من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية"، كما أكد دبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن "حركة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من تركيا إلى السعودية".

ودأبت إسرائيل التي تشنها حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على اتهام إيران بإذكاء العنف من خلال تزويد حماس بالسلاح.