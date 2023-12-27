إنقاذ 224 مهاجرًا في البحر المتوسّط

أنقذت منظمة "إس أو إس المتوسط" أكثر من 39 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016، خاصة في قطاعه الأوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم...

أنقذت السفينة أوشن فايكنغ الّتي تستأجرها منظّمة "إس أو إس المتوسّط"، 244 مهاجرًا الأربعاء قبالة سواحل ليبيا، حسب ما أعلنت المنظّمة غير الحكوميّة الّتي تتّخذ مقرًّا في مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا.

وتلقّت أوشن فاينكنغ فجر الأربعاء نداء استغاثة من قارب خشبيّ "مكتظّ" يفتقر ركّابه لمستلزمات النجاة، حسب ما أوضحت المنظّمة غير الحكوميّة في بيان.

وأرسلت السفينة ثلاثة زوارق صغيرة لإنقاذ 122 شخصًا، من بينهم ثمانية قصر غير مصحوبين بذويهم، بعدما اتّصلت بها "سفينة دوريّة ليبيّة موجودة قرب القارب المنكوب" وطلبت منها "تنفيذ عمليّة الإنقاذ".

بعد عمليّة الإنقاذ الأولى، خصّصت السلطات الإيطاليّة على الفور ميناء في مدينة باري (جنوب شرق) كمكان آمن للرسو، بحسب المنظّمة.

واتّجهت سفينة أوشن فايكنغ شمالًا حيث رصدت قاربًا خشبيًّا محمّلًا فوق طاقته في وقت الظهيرة. وبتنسيق مع إيطاليا، أنقذ الطاقم 106 أشخاص بينهم ثماني نساء بينهنّ حاملتان وأربعة أطفال.

وكانت العمليّة لا تزال جارية عندما تمّ رصد قارب آخر منكوب على بعد 26 كيلومترًا، فأنقذت أوشن فايكنغ 16 شخصًا بالتنسيق أيضًا مع السلطات الإيطاليّة.

وترفع عمليّات الإنقاذ الثلاث عدد الناجين على متن سفينة الإنقاذ إلى 244، من بينهم ثماني نساء، و18 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم وأربعة أطفال دون سنّ الرابعة.

وأنقذت منظّمة "إس أو إس المتوسّط" أكثر من 39 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسّط منذ عام 2016، خاصّة في قطاعه الأوسط الّذي يعدّ أخطر طريق للهجرة في العالم.

ومنذ مطلع 2023، فقد 2678 مهاجرًا بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسّط للوصول إلى أوروبا، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.