الأمم المتحدة تعين الهولندية سيغريد كاغ منسقة إنسانية لغزة

قالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، مشيرة إلى أنها ستشرف على استحداث آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة.

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تعيين الوزيرة الهولندية المنتهية ولايتها سيغريد كاغ، منسقة للشؤون الإنسانية في غزة، وذلك بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع الغارق في أزمة حادة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.

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وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، مشيرة إلى أنها ستشرف على استحداث آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

وأضاف البيان أن كاغ، الوزيرة في الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها، ستتولى مهامها في الثامن من كانون الثاني/يناير.

ورحبت الولايات المتحدة بتعيين كاغ.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان إن واشنطن ترحّب بتعيين كاغ وتأمل في تنسيق "بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

ويأتي تعيين كاغ في وقت يواجه فيه سكان غزة حالة طوارئ إنسانية متفاقمة إذ يمنع تواصل القصف الإسرائيلي إيصال المساعدات إلى القطاع المكتظ.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن غزة بعدما تأخر لأيام في ظل خلافات دبلوماسية ومداولات لتفادي استخدام الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل حق النقض (الفيتو).

وطالب المجلس في قراره بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه واشنطن رغم الضغوط الدولية.

وشغلت كاغ منصب نائبة رئيس الوزراء الهولندي ووزيرة المال منذ كانون الثاني/يناير 2022. وسبق لها أن تولت عددا من المناصب البارزة في الأمم المتحدة بما في ذلك منسقة الهيئة الدولية الخاصة للبنان وللبعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية.