الأردن: 2024 عام "الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

قالت الخارجية الأردنية: "سيكون 2024 عام الموت أيضا، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لإبقاء غزة مشتعلة".

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن 2024 سيكون عام "الموت"، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في غزة والضفة.

وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "في 2023، أخضعت إسرائيل غزة لجرائم حرب مروعة، ولم تفعل اللجنة العليا أي شيء لوقف ذلك".

وشدّد على أنّ ذلك "كشف النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة".

وأضاف: "سيكون 2024 عام الموت أيضا، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية، ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب، وإنقاذ حياته المهنية".

وتودع غزة العام 2023، على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.