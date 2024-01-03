ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

طلب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، المواطنين الألمان إلى مغادرة لبنان بسبب النزاعات العسكريّة الدائرة في المنطقة الحدوديّة مع إسرائيل والّتي قد تتصاعد لاحقًا...

آثار القصف في الضاحية الجنوبيّة في بيروت (Getty)

أصدرت وزارة الخارجيّة الألمانيّة تحذيرًا لرعاياها في لبنان ودّعتهم إلى مغادرة البلاد.

وطلب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، المواطنين الألمان إلى مغادرة لبنان بسبب النزاعات العسكريّة الدائرة في المنطقة الحدوديّة مع إسرائيل والّتي قد تتصاعد لاحقًا.

وأشار البيان إلى ضرورة أخذ تحذيرات السفر الحاليّة بعين الاعتبار.

ودعا الألمان الّذين يريدون مغادرة لبنان بأمان إلى استخدام خيارات السفر التجاريّ المتاحة.

كما طلب من الألمان الراغبين بمغادرة لبنان عن طريق البرّ إلى اتّباع تحذير السفر الحاليّ لدى وزارة الخارجيّة السوريّة. وأكّد أنّ الدخول إلى تركيّا من سوريا عن طريق البرّ لا يبدو ممكنًا في الوقت الحاليّ.

وذكر أنّ السفارة الألمانيّة غير قادرة على تقديم الدعم القنصليّ للمواطنين الألمان في سوريا. وحذّر البيان المواطنين بشأن ضرورة الابتعاد عن التجمّعات والتظاهرات في لبنان.