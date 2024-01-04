مقتل إمام مسجد في نيوجيرسي بطلق ناري

أعلنت الشرطة الأميركية أن الشيخ شريف أصيب بطلقات عدة في البطن واليد، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة ثم توفي لاحقا متأثرا بإصابته

قتل إمام مسجد محمد الشيخ حسن شريف في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وذلك بعد إصابته بإطلاق نار استهدفه بعد صلاة الفجر، صباح الأربعاء. ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.

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وأعلنت الشرطة الأميركية أن الشيخ شريف أصيب بطلقات عدة في البطن واليد نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة ثم توفي لاحقا متأثرا بإصابته.

إمام المسجد محمد الشيخ حسن شريف

وقال مات بلاتكين، المدعي العام لولاية نيوجيرسي إن القتيل يدعى حسن شريف، وقد أصيب فجر الأربعاء برصاصات عدة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأضاف "لا نعرف بعد الدافع وراء هذه الجريمة، لكن الأدلة التي جمعت حتى الآن لا تشير إلى أنه ما جرى كان عملا بدافع التحيز أو عملا من أعمال الإرهاب الداخلي".

وتابع "في ضوء الأحداث العالمية، ومع تزايد التحيز الذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا - وبخاصة المجتمع المسلم - كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف".

وأوضح المدعي العام أن عدد المسلمين الأميركيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.

بدوره، قال تيد ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إسيكس، أن إمام المسجد أصيب بأكثر من رصاصة.

وتابع "نحن ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام"، واصفا ما حدث بأنه "جريمة غادرة".

من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية "تي إس إيه" أن القتيل كان يعمل مدققا أمنيا في مطار نيوارك منذ 2006.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة ليزا فاربستين "لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاته ،ونرسل تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه".

ووقع الهجوم أمام مسجد محمد في نيوارك، حيث كان القتيل يؤم المصلين.

وأعربت مديرة الاتصالات في "كير" بنيوجرسي دينا سيد أحمد، عن "قلق بالغ إزاء هذا الحادث"، مشيرة إلى أنه على أي شخص لديه معلومات عن إطلاق النار الاتصال بالشرطة المحلية على الفور.

وأوضحت كير رصدها زيادة كبيرة في الحوادث المدفوعة بمعاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) في الولايات المتحدة، منذ بدء معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.