إيران: اعتقال 11 شخصا على خلفية التفجيرين قرب قبر سليماني

وفق ما نقله التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات، فإن السلطات تعرفت على هوية أحد الانتحاريين ويحمل الجنسية الطاجيكية، مع مواصلة الجهود لمعرفة الثاني.

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة تعرف السلطات على هوية أحد الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم قرب قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان الأربعاء، مشيرا إلى أنه يحمل الجنسية الطاجيكية.

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وذكر التلفزيون الرسمي في خبر أسنده إلى بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية قوله إن قوات الأمن أوقفت 11 شخصا في 6 محافظات على خلفية تفجيري كرمان.

وأضاف أن قوات الأمن كشفت عن استخدام الانتحاريين منزلا قرب مدينة كرمان قبل تفجير نفسيهما الأربعاء.

وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت شخصين في المنزل، قدما الإيواء للإرهابيين.

وتابع أنه جرى توقيف 9 آخرين في 6 محافظات خلال عمليات أمنية، مع ضبط سترتين ناسفتين وجهازي تحكم عن بعد، وآلاف الرصاص المستخدم لزيادة القوة التدميرية للسترات الناسفة ومواد تستخدم في صنع القنابل.

ووفق ما نقله التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات، فإن السلطات تعرفت على هوية أحد الانتحاريين ويحمل الجنسية الطاجيكية، مع مواصلة الجهود لمعرفة الثاني.

ووقع تفجيران الأربعاء بفارق زمني 10 دقائق في طريق شهد فعاليات إحياء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، جراء قصف أميركي قرب العاصمة العراقية بغداد في كانون الثاني/ يناير 2020.

وأظهرت مشاهد متداولة هروب المشاركين في الفعالية وتوجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الخميس عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن "التحقيقات التي أجريت في مكان الهجوم تظهر أن الانفجار الأول نجم عن هجوم انتحاري، مع احتمال أن يكون الانفجار الثاني هجوما انتحاريا أيضا".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي أمس مسؤوليته عن تنفيذ العمليتين الانتحاريتين في كرمان.