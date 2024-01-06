وزير الخارجية التركي يدعو بلينكن إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، كما دعا إلى بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائهما اليوم في إسطنبول، إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون انقطاع.

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وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الوزيرين تناولا المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة، ولفت فيدان إلى أن العدوان الإسرائيلي المتزايد يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، كما دعا إلى بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.

وجاء عن وزارة الخارجية الأميركية، أن "بلينكن أكد في زيارته لتركيا الحاجة لإطلاق سراح الرهائن وتوسيع المساعدات وتقليل خسائر المدنيين".

وأضافت "كما أكد الحاجة للعمل على سلام إقليمي يضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية، وبحث مع إردوغان الوضع في غزة وأولويات الأمن الأوروبي".

كما استقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بلينكن في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وحضره فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن والسفير الأميركي لدى أنقرة جيفري فليك.

وعلى صعيد آخر، قال فيدان، لبلينكن، إن أنقرة تنتظر من واشنطن البت في عملية بيع تركيا مقاتلات "إف-16". وبخصوص عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أوضح أن القرار النهائي يعود للبرلمان التركي.

وفي سياق منفصل، لفت فيدان إلى أن تركيا لا ترغب بحدوث توتر في البحر الأسود.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها تركيا لضمان وصول المنتجات الغذائية المنتجة في روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية بشكل آمن.

كما تناول الوزيران، المباحثات بين أذربيجان وأرمينيا وقضايا إقليمية مثل سورية والعراق.

وتأتي هذه المباحثات بعد وصول بلينكن إلى إسطنبول أمس الجمعة في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية.