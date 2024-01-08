مقتل خمسة شرطيين باكستانيين مكلفين بحماية فريق تلقيح ضد شلل الأطفال في انفجار قنبلة

قال المسؤول الإداري الكبير في منطقة باجور أنور الحق، إن "شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطيا من حملة مكافحة شلل الأطفال، استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع"، بحسب ما أزوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عنه.

قُتل خمسة شرطيين باكستانيين على الأقل في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد، اليوم الإثنين، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال المسؤول الإداري الكبير في منطقة باجور أنور الحق، إن "شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطيا من حملة مكافحة شلل الأطفال، استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع"، بحسب ما أزوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عنه.

وقُتل خمسة من عناصر الشرطة وجرح 20 آخرون على الأقل، على ما قال.

وأكد المسؤول في شرطة المنطقة كاشف ذو الفقار الحصيلة.

ووقع الانفجار في ماموند بمنطقة باجور الحدودية المتاخمة لأفغانستان، حيث تتصاعد الهجمات المسلحة منذ سيطرة طالبان على كابُل في 2021.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحين ولا سيما من حركة طالبان الباكستانية، قتلوا عشرات من أفراد فرق التلقيح ضد شلل الأطفال ومرافقيهم الأمنيين في السابق.