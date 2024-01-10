جنوب إفريقيا: وزير العدل يترأس وفدنا في "العدل الدولية"

قالت الوزارة في بيان، إن الوفد الجنوب الإفريقي سيترأسه لامولا في جلسة الاستماع الأولى للقضية، المقرر عقدها في لاهاي، يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

أعلنت وزارة العدل بجنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن الوزير رونالد لامولا، سيترأس وفد بلاده في محكمة العدل الدولية، خلال جلسة الاستماع في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوفد الجنوب الإفريقي سيترأسه لامولا في جلسة الاستماع الأولى للقضية، المقرر عقدها في لاهاي، يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وفي بيان صحافي، أوضح لامولا أن بلاده عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة عبر هذه الدعوى".

وأضاف أن بلاده "تستمد القوة من قادة العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ".

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، الخميس، الاستماع إلى مواقف إسرائيل وجنوب إفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد تل أبيب، بهدف محاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر.