باريس: القوّة الفرنسيّة في البحر الأحمر "لا تخضع" للشريك الأميركيّ

ذكر سلار في مؤتمر عبر الفيديو في وزارة الجيوش الفرنسية، أنه "ليس هناك أي خضوع للشريك الأميركي، وفي المقابل لدينا توزيع جغرافي ذكي للجهود ونتشارك معلوماتنا".

أكد قائد العمليات الفرنسية في المحيط الهندي، إيمانويل سلار، أن القوة العسكرية لفرنسا في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين، تبقى "تحت قيادة فرنسية"، و"لا تخضع بأي شكل" للشريك الأميركي.

وذكر سلار في مؤتمر عبر الفيديو في وزارة الجيوش الفرنسية، أنه "ليس هناك أي خضوع للشريك الأميركي، وفي المقابل لدينا توزيع جغرافي ذكي للجهود ونتشارك معلوماتنا".

وأضاف أن "سفننا مرتبطة ببعضها البعض بطريقة تجعل ما يتم رصده من قبل طرف يُشاهد من الطرف الآخر في الوقت نفسه".

ومنذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على غزة، كثّف الحوثيون المقربون من إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، هجماتهم في البحر الأحمر من أجل إبطاء حركة الملاحة البحرية الدولية هناك، مؤكدين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وأنشأت تحالفا دوليا أطلق عليه اسم "حارس الازدهار" في كانون الأول/ ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وفي هذا الإطار يمكن أن تدعى فرنسا إلى "القيام بدوريات في جهد تتقاسمه مع موزع مع السفن الأخرى المشاركة" في العملية، حسب سلار الذي يتولى أيضا قيادة القوات الفرنسية المتمركزة في الإمارات.

وأضاف أن الفرقاطة "لانغدوك تقدم تقاريرها الي في أي وقت ويمكنني إعادتها لتكليفها بوظيفة أخرى"، مثل مرافقة السفن التي ترفع العلم الفرنسي او المرتبطة بالمصالح الفرنسية خلال عبورها.

وأسقطت القوات البريطانية والأميركية 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر مساء الثلاثاء، في ما وصفته الحكومة البريطانية الأربعاء، بأنه "أكبر هجوم" للمتمردين اليمنيين حتى الآن.

والهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء، كان السادس والعشرين الذي يستهدف حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب السلطات العسكرية الأميركية.

وقال سلار الخميس، إنه تحرك "ضخم" مرتبط "بمستوى محدد من المهارات التي يمكن أن تثير تساؤلات" لكن "ليس هناك تغيير جوهري" في أسلوب العمل.