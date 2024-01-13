فوز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان في الانتخابات الرئاسية

قال في كلمة أمام أنصاره "إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمرة من الصين". وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين".

فاز لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة السبت، حسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.

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وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40,2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع.

وتعهد تشينغ-تي بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة "الترهيب" الصيني.

وقال في كلمة أمام أنصاره "إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمرة من الصين". وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين".

وأضاف "أريد أن أشكر الشعب التايواني على كتابة فصل جديد في ديمقراطيتنا، لأننا نقول للمجتمع الدولي إنه بين الديمقراطية والاستبداد، سنكون إلى جانب الديمقراطية".

وحصل خصمه الرئيسي هو يو-إيه (66 عاما) مرشح الحزب القومي (الكومينتانغ) الذي يدعو إلى التقارب مع بكين، على 33,4% من الأصوات، حسب الأرقام التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية. وقد اعترف بهزيمته أمام أنصاره.

وقال "أحترم القرار النهائي للشعب التايواني (...) وأهنئ لاي تشينغ تي وسياو بي خيم (لمنصب نائب الرئيس) على انتخابهما وآمل ألا يخيبا توقعات الشعب التايواني".

وجاء المرشح الثالث، كو وين جي (64 عاما)، من حزب الشعب التايواني الصغير والذي يقدم نفسه على أنه مناهض للنظام القائم في المركز الثالث بحصوله على 26,4% من الأصوات. وقد اعترف بهزيمته أيضا.

وصوت التايوانيون أيضًا على تجديد مقاعد البرلمان البالغ عددها 113.

وتشكلت صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها 18 ألفا وأغلقت أبوابها عند الرابعة بعد الظهر (08:00 بتوقيت غرينتش). وعاد عدد كبير من التايوانيين إلى البلاد للتصويت لأن الاقتراع في الخارج غير متاح.

في 2020، بلغت نسبة المشاركة 75% في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتبعد 180 كيلومترا عن الساحل الصيني وتعتبر نموذجا للديمقراطية في آسيا.

وقدرت شركة السكك الحديد التايوانية أن 746 ألف شخص استقلوا القطار السبت معظمهم للتصويت في مسقط رأسهم، وهو عدد أكبر مما سجل في 2020 (نحو 704 آلاف).

تعتبر بكين لاي تشينغ تي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي "خطرا جسيما" لأنه يتبع خط الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين التي تؤكد أن الجزيرة مستقلة بحكم الأمر الواقع. ومنذ انتخابها في 2016، قطعت الصين جميع الاتصالات رفيعة المستوى مع تايوان.

في مواجهته، دعا هو يو-إيه مرشح الكومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي إلى التقارب مع بكين.

ودعا لاي تشينغ-تي صباح السبت قبل الإدلاء بصوته في صالة الألعاب الرياضية في مدرسة في تاينان، التايوانيين إلى "التصويت لإظهار حيوية الديمقراطية التايوانية". وقال إن "الأمر يتعلق بالديمقراطية التايوانية التي تحققت بجهود شاقة وعلينا جميعا أن نعتز بديمقراطيتنا ونصوت بحماس".

وطوال الأسبوع، زادت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية. وعبرت خمسة مناطيد صينية الخميس مجددا الخط الأوسط الذي يفصل الجزيرة ذات الحكم الذاتي عن الصين، حسب وزارة الدفاع التايوانية، التي رصدت أيضا عشر طائرات وست سفن حربية.

وبينما كان الناخبون التايوانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع، شاهد صحافيون طائرة مقاتلة صينية فوق مدينة بينغتان، الأقرب إلى تايوان.

وعلى شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" حُجب وسم "انتخابات في تايوان" صباح السبت.

ودعت بكين الناخبين إلى اتخاذ "الخيار الصحيح" ووعد الجيش الصيني "بسحق" أي رغبة في "الاستقلال" عن تايوان.

ومسألة وضع تايوان من أكبر القضايا الخلافية في المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة. وتنوي واشنطن إرسال "وفد غير رسمي" إلى تايوان بعد التصويت.

والتقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة في واشنطن ليو جيانتشاو رئيس القسم الدولي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقد ذكره بأهمية "الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

ويصوت التايوانيون أيضا لتجديد برلمانهم حيث قد يخسر الحزب الديمقراطي التقدمي الغالبية.

وأي نزاع في مضيق تايوان سيكون كارثيا على الاقتصاد. فالجزيرة تؤمن 70% من أشباه الموصلات في العالم بينما يمر أكثر من 50% من الحاويات المنقولة في العالم عبر هذا المضيق.