بلينكن من دافوس: ما يحدث في غزة أمر رهيب

وردت تصريحات بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا قائلا "ما نراه في غزة أمر صادم، والمعاناة تفطر قلبي، والسؤال هو: ما الذي يجب فعله؟".

بلينكن: لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (Getty Images)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن ما يحدث في غزة أمر رهيب، ومع الأسف هناك مئات آلاف الضحايا يموتون، لكنه شدد على ضرورة ضمان "عيش الإسرائيليين بسلام" وعدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.

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وردت تصريحات بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا قائلا "ما نراه في غزة أمر صادم، والمعاناة تفطر قلبي، والسؤال هو: ما الذي يجب فعله؟".

وشدد بلينكن على ضرورة "ضمان عيش الإسرائيليين بسلام" قائلا إنه "لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى راسها حركة حماس في مستوطنات "غلاف غزة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها"، مضيفا أنه "لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية"، مع التأكيد على ضرورة "تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها".

وفي سياق السلطة الفلسطينية، قال بلينكن إن "أي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح".

وفيما يتعلق بملف التطبيع مع الدول العربية، قال الوزير الأميركي إن ثمة فرصة كبيرة للتطبيع مع إسرائيل في الشرق الأوسط، وإن التحدي يكمن في استغلالها.

وأشار بلينكن إلى أن "هناك دولا عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع إسرائيل للمرة الأولى والاعتراف بها".

وفي الملف الإيراني، قال بلينكن إن "إنهاء الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا، ونحن الآن في وضع لم نكن نرغب فيه بهذا الشأن".

وأضاف أن "إيران معزولة مع شركائها في المنطقة، وهناك قرارات مهمة قادرة على تحقيق رؤية جديدة".