لندن تعتبر اعتراض نتنياهو على السيادة الفلسطينية "مخيّبة للأمل"

قال شابس لمحطّة "سكاي نيوز" إنه "من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا "لا خيار سوى" حلّ الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

اعتبر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرافضة لأي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد حرب غزة "مخيّبة للأمل".

وقال شابس لمحطّة "سكاي نيوز" إنه "من المخيّب للأمل أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي"، مؤكدا أنه بالنسبة إلى بريطانيا "لا خيار سوى" حلّ الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

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في ما بدا أنه رد على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، وضغوط إدارته على تل أبيب لدفعها إلى إدراج "حل الدولتين" ضمن رؤيتها لمستقبل قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 106 أيام، عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته، أمس السبت، عن رفضهم لإمكانية إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب.

في المقابل، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصدرين قالت إنهما مطلعان على المحادثة الهاتفية التي جمعت بايدن بنتنياهو، الجمعة، أن نتنياهو قال لبايدن: "أنت تعرف موقفي منذ 20 عامًا وهو لم يتغير. لا أريد السيطرة على الفلسطينيين لا في غزة ولا في الضفة الغربية، لكن يجب أن تتمتع إسرائيل بحرية العمل أمنيا هناك. وهذا لا يتماشى مع الطلب (الفلسطيني) بالسيادة".