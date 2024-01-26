الجيش الأميركي يسقط صاروخا أطلق من اليمن على مدمرة أميركية

أعلن الحوثيون إثر ذلك أن "المصالح الأميركية والبريطانية صارت أهدافا مشروعة أيضا".

أسقطت الولايات المتحدة اليوم الجمعة صاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلق "من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" باتجاه سفينة عسكرية أميركية في خليج عدن، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم".

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وقالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن الصاروخ كان متجها نحو موقع تتواجد فيه مدمرة من طراز "آرلي-بيرك"، وتم تدميره من دون أن يتسبب في "أي إصابات أو أضرار"، وذلك بعد أسابيع من التوترات في البحر قبالة سواحل اليمن.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ونفذت القوات الأميركية والبريطانية سلسلتين من الضربات المشتركة بهدف الحد من قدرة الحوثيين على استهداف السفن التي تعبر الطريق التجاري البحري الرئيسي، كما شنت واشنطن سلسلة من الغارات الجوية الأحادية، لكن الحوثيين تعهدوا بمواصلة هجماتهم.

وأعلن الحوثيون إثر ذلك أن "المصالح الأميركية والبريطانية صارت أهدافا مشروعة أيضا".

بالإضافة إلى العمل العسكري، تسعى واشنطن إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين، اذ أعادت تصنيفهم "منظمة إرهابية" الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت التصنيف في وقت سابق إثر تولي الرئيس جو بايدن منصبه.