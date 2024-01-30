الصين: الإنهاء السريع للحرب الإسرائيلية على غزة سيخفف التوتر في البحر الأحمر

متحدث وزارة الخارجية الصيني: "ندعو إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية"، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن ذلك. وأوضح وانغ أن "الإنهاء السريع للصراع في غزة سيساعد في تخفيف التوتر بالبحر الأحمر"...

قالت الصين، الثلاثاء، إن الإنهاء السريع للحرب الإسرائيلية على غزة سيخفف التوتر في البحر الأحمر، حيث تقوم جماعة "الحوثي" اليمنية بمهاجمة السفن التجارية الدولية.

وأفاد متحدث وزارة الخارجية وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، بأن بلاده "لا تأمل رؤية توترات في البحر الأحمر".

وأضاف: "ندعو إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية"، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن ذلك. وأوضح وانغ أن "الإنهاء السريع للصراع في غزة سيساعد في تخفيف التوتر بالبحر الأحمر".

وربطت الصين مرارا الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر بالحرب الإسرائيلية على غزة، كما امتنعت في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، عن التصويت لمصلحة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويشهد البحر الأحمر توترات مستمرة منذ مدة على خلفية هجمات بصواريخ ومسيّرات تشنها جماعة "الحوثي" اليمنية ضد سفن شحن مرتبطة بإسرائيل "ردا على حربها على غزة"، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وردا على ذلك يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة بوتيرة متقطعة منذ 12 كانو ثاني/ يناير الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق يمنية عدة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء 26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.