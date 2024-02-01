قاض أميركي: معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية

أكد أن الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية، مبينا أن الأدلة تشير إلى أن معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.

رفض قاض فدرالي أميركي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأميركي لإسرائيل استنادا إلى سابقة قضائية، لكنه أكد أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".

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وناشد القاضي الفيدرالي المدعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة.

وقال القاضي الفيدرالي الأميركي في مجمل قراره إن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية.

وأكد أن الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية، مبينا أن الأدلة تشير إلى أن معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.