الرئيس الكولومبي ينتقد طرد طلاب مؤيدين لفلسطين من حفلة جامعية

متضامنون مع فلسطين في أوروبا (الأناضول)

انتقد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، طرد مجموعة طلاب من حفل موسيقي بقاعة مؤتمرات الجامعة الوطنية الكولومبية بعد ترديد هتافات مؤيدة لفلسطين.

ونشر الرئيس عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطع فيديو للحظات رفع الطلاب علم فلسطين.

وقال إنه "لدينا علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين، ويجب احترام علمهم مثل أعلام باقي الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها، فكولومبيا دولة الحريات والحقوق".

وأضاف أن "الرقابة ليس لها مكان في الجامعة الحكومية، فالحرية والثقافة مترادفان".

ويظهر مقطع الفيديو، رفع مجموعة طلاب علم فلسطين كبير خلال حفلة موسيقية في قاعة مؤتمرات الجامعة الوطنية الكولومبية، وترديدهم شعارات داعمة لفلسطين، قبل أن يتدخل الأمن.

وكان الرئيس الكولومبي أعلن في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عزم بلاده افتتاح سفارة لها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.