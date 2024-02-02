تقرير: ردّ واشنطن على الهجوم بالأردن قد يشمل دولا مختلفة.. ويمكن أن يستمرّ لأسابيع

ذكر مسؤولون أميركيون أن "الرد العسكري على مقتل 3 جنود أميركيين، قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران".

أفاد تقرير صحافي بأن ردّ الولايات المتحدة على الهجوم الذي وقع عند الحدود الأردنية السورية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 49 آخرين؛ قد يشمل دولا مختلفة، ويمكن أن "يستمرّ لأسابيع".

جاء ذلك بحسب ما أوردت شبكة NBC، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم.

وذكر المسؤولون الأميركيون أن "الرد العسكري على مقتل 3 جنود أميركيين، قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران".

وأضافوا أن "الهجوم المضاد الذي استقر عليه (الرئيس الأميركي، جو) بايدن، قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع".

وقالو إن "العملية ستكون أقوى رد على الميليشيات، بعد أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أكّدت لإثنين الماضي، ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين الذين أُصيبوا في الهجوم الذي نُفِّذ بواسطة مسيّرة، واستهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود مع سورية إلى أكثر من 40.

كما أكدت الوزارة أن قواتها في "العراق وسوريةن قد تعرضت لـ165 هجوما، بما فيها الهجوم في شمال شرق الأردن منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ولفتت حينها إلى أن "مليشيات مدعومة إيرانيا، مسؤولة عن الهجمات ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وسنتخذ الخطوات الضرورية لحماية قواتنا".

وذكرت الوزارة: "نعتقد أن إيران هي التي دعمت وموّلت كل الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق وسورية والأردن"، مضيفة: "لا نسعى للدخول في حرب مع إيران، ولا نريد توسيع رقعة الصراع، ونعتقد أن إيران لا تريد خوض حرب معنا".

وقالت: "لا نريد خوض حرب، لكننا سنردّ عندما يتعلق الأمر بتعريض التجارة والخطوط الملاحية للخطر".