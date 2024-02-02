نحو 300 جريح جراء حريق ناجم عن انفجار غاز في كينيا

أكد المتحدث باسم الحكومة، اسحق مايغا موورا، على منصة إكس أن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق وأصيب عدد من الأشخاص ونقلوا إلى مرافق طبية على عجل. تعرض المبنى الذي يضم الشركة لأضرار بالغة".

أصيب نحو 300 شخص في حريق كبير ناجم من انفجار غاز، ليل الخميس الجمعة، في نيروبي، وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني، فجر اليوم الجمعة.

وقال الصليب الأحمر على منصة إكس إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصا إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيرا إلى أن 27 شخصا آخرين عولجوا في إمباكاسي في العاصمة.

ونحو الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (03,30 ت غ) كان عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق.

ولا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من الحريق.

وأفاد تقرير سابق قدمه قائد الشرطة الإقليمية في العاصمة الكينية، أدامسون بونجي، بوجود 165 مصابا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحكومة، اسحق مايغا موورا، على منصة إكس إن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق وأصيب عدد من الأشخاص ونقلوا إلى مرافق طبية على عجل. تعرض المبنى الذي يضم الشركة لأضرار بالغة".