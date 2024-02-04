تركيا ستزوّد مصر بمسيّرات

قال فيدان في مقابلة: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات" مؤكدا أنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر، التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب إردوغان قريبا، في إشارة إلى اتمام المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد.

وأكد فيدان في مقابلة تلفزيونية أن "عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير. العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة".

وأضاف: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات" مؤكدا أنه "يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي في 14 شباط/ فبراير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان إردوغان قد وصفه بـ"الانقلابي"، وفق وكالة أنباء "أنكا" التركية، أي بعد اثني عشر عاما من القطيعة بين الزعيمين.

وتعود آخر زيارة لإردوغان إلى القاهرة إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، عندما كان رئيسا للوزراء، للقاء الرئيس آنذاك، محمد مرسي.

واستدعى البلدان سفيريهما بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2013، إثر إطاحته بالرئيس محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

إلا أن الرئيسين استأنفا التواصل في الأشهر الماضية، اذ تصافحا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي شباط/ فبراير 2023، تواصل إردوغان والسيسي هاتفيا بعيد زلزال مدمّر ضرب تركيا وسورية وأودى بعشرات الآلاف.

وفي تموز/ يوليو 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.