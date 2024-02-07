باكستان: مقتل 35 شخصا في هجومين بإقليم بلوشستان

قُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار خلال الحملة الانتخابية التي انتهت رسميا، منتصف ليل الثلاثاء، كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

قتل 35 شخصا، بإقليم بلوشستان الباكستاني في هجومين منفصلين أحدهما استهدف مكتب مرشح بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الخميس.

وذكرت قناة "جيو نيوز"، الأربعاء، أن هجوما بالقنابل وقع أمام مكتب المرشح المستقل اسفنديار خان كاكار في منطقة بيشين.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 38 آخرين على الأقل بجروح.

وذكرت أن اسفنديار خان كاكار لم يكن في مكتبه عند وقوع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه.

وبوقت سابق اليوم، أعلنت القناة ذاتها مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في الهجوم، قبل أن تعلن عن ارتفاع العدد.

مقتل 10 أشخاص

وبمنطقة "كيلا سيف الله" في بلوشستان وقع هجوم بقنابل أيضاَ على مبنى جمعية "حزب العلماء الإسلامي" ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.

وأفاد مسؤولون محليون، أن رئيس إقليم بلوشستان مولانا عبد الواسع، نجا من الهجوم دون أن يصاب بأذى.

ويشهد إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان تزايدا في الهجمات الإرهابية قبل الانتخابات العامة والمحلية التي تجري غداً في البلاد.

وقُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار خلال الحملة الانتخابية التي انتهت رسميا، منتصف ليل الثلاثاء، كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة. وتتسم الحملات الانتخابية في باكستان عموما بأعمال عنف.

وتعرّض العديد من المرشحين والناخبين في السابق لهجمات مسلحة وتفجيرات تبناها متمردون إسلاميون.

ونشرت السلطات أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد حيث بدأت السلطات، الأربعاء، توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.