تركيا: توقيف 147 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش"

بعملية متزامنة في 33 ولاية، وفق وزير الداخلية؛ تم توقيف 147 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش".

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الخميس، توقيف 147 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار يرلي قايا أنّ العملية المتزامنة شنتها قوات مكافحة الإرهاب في 33 ولاية.

ونشر وزير الداخلية مشاهد من العملية.

وفي الشهر الماضي قتل مسلحان تابعان لتنظيم الدولة الإسلامية مواطنا تركيا عند كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول. وقبضت الشرطة التركية على المشتبه في ضلوعهم في الهجوم.

وكانت الشرطة التركية، قد قتلت أول من أمس الثلاثاء، مهاجمين اثنين من جماعة يسارية مصنفة "إرهابية" من قبل السلطات، بعد أن هاجما عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل في إسطنبول، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة، بحسب المسؤولين.

والشهر الماضي، أصدر القضاء التركي حكما بسجن 25 مشتبها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بتهمة التحضير لشن هجمات على كنس وكنائس في إسطنبول.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين وبينهم قياديون في "داعش" بإجراء جولات استطلاعية والتقاط صور من أجل العمليات التي كانوا يخططون لها ضد أماكن العبادة اليهودية والمسيحية في إسطنبول.