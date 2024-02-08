واشنطن تحذّر إسرائيل من "كارثة" محتملة إذا اجتاحت رفح

حذّرت الولايات المتّحدة، إسرائيل، من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنّ جيش الاحتلال هجومًا عسكريًا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون التخطيط له كما ينبغي.

حذرت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير، ستكون "كارثة".

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحافيين "لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضاً دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب".

وأضاف باتيل إن الولايات المتحدة لم تر دليلا على أن إسرائيل وضعت تخطيطا جادا لمثل هذه العملية، على الرغم من اجتماع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع كابينيت الحرب الإسرائيلي، الأربعاء؛ علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال إنّه أمر الجيش "بالاستعداد للعمل" في رفح حيث تمّ تكثيف الضربات الجوية للاحتلال.

وشدّد المتحدّث على أنّ الولايات المتّحدة "لن تدعم" عملية عسكرية واسعة النطاق لما تنطوي عليه من خطر وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. كما ذكّر باتيل بأنّ معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولفت المتحدّث إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي اختتم الخميس جولة شرق أوسطية، أبلغ هذا التحذير شخصيًا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، خلال اجتماعهما في القدس.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن لن تدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح، وقال إن بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.

وقال كيربي إن "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون - وربما أكثر من مليون ونصف المليون - فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح، دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها".

باريس قلقة من تكثيف الغارات الإسرائيلية على رفح

بدرورها، أعلنت فرنسا، التي تسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، الخميس، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تكثيف الغارات على مدينة رفح في جنوب القطاع المدمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، "نحن قلقون جدا لاستمرار المعارك في قطاع غزة وخصوصا قرب معبر رفح لأنه نقطة حيوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأكد مجددا أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين يعد "انتهاكا للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "الأولوية المطلقة كما قال رئيس الجمهورية هي للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، مضيفا أنها الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورنيه، إلى جميع محاوريه خلال زيارته للشرق الأوسط.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على رفح، الخميس، مما زاد المخاوف على مصير أكثر من مليون فلسطيني عالقين في هذه المدينة بقطاع غزة.

تحذير أممي: التقارير عن قصف رفح مثيرة للقلق العميق

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّ "التقارير عن القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مثيرة للقلق العميق".

The reports of intensified shelling in Rafah, in southern #Gaza, are deeply alarming.



Desperately seeking safety, half of the Gaza population is sheltering there. The six hospitals in the area are beyond overwhelmed; further havoc would be unbearable.



These people have… pic.twitter.com/DlDxdhIfjk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 8, 2024

وأضاف في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس"، الخميس: "في سعيهم اليائس للحصول على الأمان يلجأ نصف سكان غزة إلى رفح حيث تكتظ المستشفيات الستة بالمرضى".

واختتم حديثه بالقول إن "أولئك الأشخاص ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، يجب وقف إطلاق النار الآن".