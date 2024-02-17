إيران تعلن عن منظومتين جديدتين لدفعاتها الجوية

أفاد التلفزيون الإيراني، أنه تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع، السبت.

أزاحت إيران الستار عن منظومتين محليتين إحداها مضادة للصواريخ الباليستية والأخرى للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وأفاد التلفزيون الإيراني، أنه تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع، السبت.

المنظومة الدفاعية الجديدة (إرنا)

وحضر حفل التعريف بالمنظومتين في طهران، وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، الذي قال إنه اليوم تتم ازاحة الستار عن إنجازين كبيرين في مجال الصناعة الدفاعية الإيرانية.

وأشار أشتياني الى أن منظومة "آرمان" هي منظومة تشغيلية متوسطة ​​المدى وذات ارتفاع عالٍ يمكنها تحديد الأهداف على مسافة 180 كلم والاشتباك معها وتدميرها على مسافة 120 كلم.

ولفت إلى أن هذه المنظومة مرنة للغاية وجاهزة للتشغيل في أقل من 3 دقائق وتوفر غطاء موثوقا به للدفاع عن البلاد.

وعن منظومة "آذرخش" ذكر وزير الدفاع أنها قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كيلومترا بأربعة صواريخ جاهزة للإطلاق.