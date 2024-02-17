وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون "غزة وأوكرانيا"

الجزء الثاني من الاجتماع "سيكون مفتوحًا لمشاركة وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا، وفيه ستتمّ مناقشة مواصلة دعم مجموعة السبع لكييف".

ترأس روما، اليوم السبت، الاجتماع الأوّل لوزراء خارجيّة دول مجموعة السبع الصناعيّة الكبرى تحت الرئاسة الإيطاليّة، وهو مخصّص للبحث في الأزمات الدوليّة بينها "النزاع بين إسرائيل وحماس والوضع في البحر الأحمر والعدوان الروسي على أوكرانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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ويُعقد هذا الاجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في جنوب ألمانيا وسيستهلّه وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاجاني "بمناقشة الأزمة في قطاع غزّة وآثارها في الشرق الأوسط"، حسب بيان أصدرته الخارجيّة الإيطاليّة، الجمعة.

وسيتواصل الاجتماع "بتبادل للأفكار حول الوضع في البحر الأحمر"، حيث يُكثّف الحوثيّون هجماتهم على سفن تجاريّة ويدفعون بذلك العديد من مالكي السّفن إلى تجنّب هذا الممرّ الحيوي للتجارة الدوليّة".

أمّا الجزء الثاني من الاجتماع "فسيكون مفتوحًا لمشاركة وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا، وفيه ستتمّ مناقشة العدوان الروسي على أوكرانيا ومواصلة دعم مجموعة السبع لكييف"، حسب البيان الإيطالي.

وقرّرت مجموعة السبع في تمّوز/يوليو 2023 توقيع عقود أمنيّة ثنائيّة مع أوكرانيا. وبعد توقيع عقد مع لندن في كانون الثاني/يناير، وقّعت كييف الجمعة اتّفاقين مماثلين مع ألمانيا وفرنسا.