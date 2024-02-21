إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجير خطوط لتوزيع الغاز

قال وزير النفط الايراني جواد أوجي، متوجها إلى وسائل الإعلام بعد مجلس الوزراء إن "تفجير أنابيب الغاز كان من عمل الغاصب الإسرائيلي وتم إحباط هذه المؤامرة".

الانفجاران أثرا على إمدادات الغاز في ثلاث محافظات (Getty Images)

اتهمت إيران، اليوم الأربعاء، إسرائيل بالوقوف وراء الانفجارين اللذين ألحقا أضرارا بشبكة توزيع الغاز في مناطق عدة في البلاد في 14 شباط/فبراير الحالي.

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وألحق انفجاران أضرارا بخطوط أنابيب الغاز قرب مدينتي بروجن (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب). ولم يتسّبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا ولكنهما أثرا على إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل.

نددت السلطات "بعمل تخريبي وإرهابي"، لكن بدون الإشارة إلى مشتبه به، ولم تتبن الانفجارات أي جهة.

وقال وزير النفط الايراني جواد أوجي، متوجها إلى وسائل الإعلام بعد مجلس الوزراء إن "تفجير أنابيب الغاز كان من عمل الغاصب الإسرائيلي وتم إحباط هذه المؤامرة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في 16 شباط/فبراير، مستندة إلى مصادر غربية وعسكرية إيرانية أن هذه العملية نفذها عملاء إسرائيليون.

واتهمت إيران مرارا عملاء إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآت في البلاد، خصوصا النووية منها. كذلك، أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن عمليات تخريب في المناطق الحدودية الغربية أو في جنوب البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بدعم جماعات مسلحة في الشرق الاوسط لتنفيذ هجمات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.