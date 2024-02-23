جمعيّة بريطانيّة: أعمال الكراهية تجاه المسلمين تفاقمت منذ 7 أكتوبر

جمعية "تيل ماما" قالت إن 2100 حالة اعتداء ضد المسلمين في بريطانيا وقعت منذ الحرب على غزة، موضحة أن هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الحالات المسجلة في غضون أربعة أشهر.

قالت جمعية "تيل ماما" (Tell MAMA) التي تراقب الحوادث المناهضة للمسلمين على الأراضي البريطانية، إن أعمال الكراهية تجاه المسلمين في المملكة المتحدة، قد ازدادت "ثلاثة أضعاف" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجمعية في بيان أمس الخميس،، أنه تم تسجيل 2100 حالة اعتداء ضد المسلمين في البلاد.

ولفتت إلى أن هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الحالات المسجلة في غضون أربعة أشهر (7 أكتوبر 2023 - 7 فبراير/ شباط 2024)، منذ تأسيس "تيل ماما" عام 2011.

وأضافت الجمعية البريطانية، أن 901 حالة اعتداء حدثت خارج الإنترنت، و1109 حالات عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام كانت على التوالي 310 و290 حالة خلال نفس الفترة الزمنية قبل عام (7 أكتوبر 2022 - 7 فبراير 2023).

وقالت مديرة الجمعية، إيمان عطا، في البيان، إن "هذه الزيادة في الكراهية ضد المسلمين غير مقبولة".

وأعربت عن أملها في أن يتحدث السياسيون علنا بأن "الكراهية ضد المسلمين كمعاداة السامية، غير مقبولة" في البلاد.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.