حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة للجيش الإسرائيليّ والاحتلال يغير في لبنان

قال حزب الله في بيان، إن مقاتليه "أسقطوا عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024، مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية"، فيما أغار الجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إسقاط مسيّرة للجيش الإسرائيلي، عند منتصف الليلة الماضية، في حين شنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ غارات في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "سلاح الجوّ الاسرائيليّ، قد نفّذ غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب"، وأضافت لاحقا أن "قصفا مدفعيا معاديا، استهدف بلدتي حولا والوزاني، قضاء مرجعيون" في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه "أسقطوا عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024، مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية"، ولم يقدّم تفاصيل إضافية بشأن ذلك.‏ ‏

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