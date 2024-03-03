مُدمّرة إيطالية تُسقط طائرة مسيرة في البحر الأحمر

"التزاما بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر. وكانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مُسيّرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها".

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية أن مدمرة إيطالية أسقطت طائرة مسيرة كانت تتجه نحوها، السبت، في البحر الأحمر، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان "التزاما بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر. وكانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مُسيّرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها".

وفي مقابلة، الأحد، مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، ندد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، بهجمات الحوثيين، معتبرا أنها تشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا مرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين حتى رفع الحصار عن قطاع غزة حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأجبرت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري على تعليق عبورها في هذه المنطقة التي يمر عبرها ما نسبته 12% من حركة التجارة العالمية.

وردا على ذلك، بادرت الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل، إلى تشكيل قوة دولية للحماية البحرية في البحر الأحمر، وشنت مع بريطانيا ضربات استهدفت الحوثيين.

من جهتها، تعهدت إيطاليا الانضمام إلى قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي على أن تتولى أيضا قيادتها. لكن هذه المشاركة لا تزال تنتظر مصادقة البرلمان. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الأمر اعتبارا من، الثلاثاء.

وخلال زيارة رسمية لكندا، دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، السبت، عن مشاركة بلادها في القوة المذكورة دفاعا عن مصالحها الاقتصادية، وخصوصا أن ثلث الصادرات الإيطالية يمر بمضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ مهمّة القوة البحرية محددة لمدّة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، من دون تنفيذ أيّ هجمات "على الأراضي اليمنية".