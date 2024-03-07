الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأميركية احتجاجا على "محاولات تدخل"

تتهم روسيا ثلاث منظمات غير حكومية أميركية ناشطة في مجال التعليم، بـ"تطبيق برامج ومشاريع توجيهية مناهضة لروسيا بدعم من السفارة"، والعمل على "توظيف عملاء مؤثرين تحت ستار التبادلات التعليمية والثقافية".

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفيرة الأميركية لين ترايسي، للتنديد بما اعتبرته "محاولات تدخّل" من منظمات غير حكومية أميركية في الشؤون الداخلية لموسكو، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه تمّ خلال هذا الاستدعاء التشديد "على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا... سيتم صدها بشكل حاسم وحازم".

وتتهم روسيا ثلاث منظمات غير حكومية أميركية ناشطة في مجال التعليم، بـ"تطبيق برامج ومشاريع توجيهية مناهضة لروسيا بدعم من السفارة"، والعمل على "توظيف عملاء مؤثرين تحت ستار التبادلات التعليمية والثقافية".

وأكدت وزارة الخارجية أن المنظمات الثلاث تمّ تصنيفها كيانات "غير مرغوب بها" في روسيا، وأن "السفيرة تسلّمت مذكرة رسمية تطلب وقف كل مساعدة لنشاطات هذه المنظمات" المتّهمة أيضا من قبل موسكو بـ"الترويج للمواقف والقيم الغريبة عن المجتمع الروسي".

كما حذّرت روسيا السفيرة الأميركية من مغبة "كل نشاط تخريبي، أو نشر معلومات مضللة" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بين 15-17 آذار/ مارس، ويتوقع أن تفضي إلى نيل الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة في غياب أي معارضة.

وحذّرت الخارجية الروسية موظفي السفارة الأميركية من مغبة الطرد بحال "كانوا ضالعين في نشاطات مماثلة".