الهند تستعدّ لتطبيق "قانون الجنسيّة المثير للجدل"

ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم...

تستعدّ الحكومة الهنديّة لتطبيق "قانون الجنسيّة" المثير للجدل، والذي يمهّد الطريق للحصول على الجنسيّة الهنديّة للأشخاص من 6 مجموعات دينيّة من الدول المجاورة، باستثناء المسلمين.

وأعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، عن الخطوات الواجب اتّباعها بشأن تطبيق قانون الجنسيّة لعام 2019، عبر منصّة التواصل الاجتماعي "إكس" الاثنين.

وفيما يتعلّق بالقانون الذي يهدف إلى منح الجنسيّة للمهاجرين غير المسلمين الذين قدموا إلى الهند قبل 31 ديسمبر 2014، قال شاه: "هذه الإجراءات ستمكّن الآن الأقليّات التي تتعرّض للاضطهاد على أسس دينيّة في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان من الحصول على الجنسيّة في بلادنا".

وفي سياق متصل، ذكر بيان صادر عن وزارة الداخليّة الهنديّة، السبت، أنّه بإمكان الراغبين في الاستفادة من القانون التقديم إلكترونيًّا.

وبينما أثار استبعاد المسلمين من نطاق القانون جدلًا، انتقد حزب المؤتمر المعارض الرئيسي القرار الذي اتّخذ قبل الانتخابات مباشرة.

ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسيّة الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادًا في بلدانهم.

ووصفت الأمم المتحدة قانون الجنسيّة الهنديّ بأنّه "مثير للقلق" و"تمييزي بشكل أساسي".