غرق ثمانية مهاجرين قبالة سواحل تركيا

أوضحت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان، أنه "تمّ العثور على جثث ثمانية أشخاص"، مشيرة إلى أن أربعة آخرين على الأقل نجوا من غرق القارب.

غرق ثمانية أشخاص كانوا على متن قارب مطاطي في بحر إيجه قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الجمعة.

وأوضحت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان، أنه "تمّ العثور على جثث ثمانية أشخاص"، مشيرة إلى أن أربعة آخرين على الأقل نجوا من غرق القارب.

وأشارت السلطات إلى أن "القارب الذي يقلّ مهاجرين غير نظاميين انقلب قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا" في المياه التركية على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من جزيرة ليمنوس اليونانية.

وأُرسل خفر السواحل إلى المكان، لمحاولة إنقاذ مهاجرين آخرين، حسبما ذكر البيان.

وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفبمر، توفي خمسة أشخاص على الأقلّ بعد غرق قاربهم قبالة محافظة إزمير التي تقع قبالة جزيرتَي خيوس وساموس اليونانيتين.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط في العام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ العام 2017. منذ كانون الثاني/ يناير، توفي أو اختفى 360 مهاجرًا بحسب المصدر نفسه.

وفي تقرير نُشر في بداية آذار/ مارس، حذّر المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين من زيادة عدد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى الجزر اليونانية.