أستراليا وبريطانيا تدعوان إلى "وقف فوري للقتال "في قطاع غزة

شدد الوزراء على "ضرورة" وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة "للسماح بنقل المساعدة (الإنسانية) والإفراج عن الرهائن".

دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة في ختام اجتماع في أديليد في جنوبي أستراليا.

وفي بيان مشترك، شدد الوزراء على "ضرورة" وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة "للسماح بنقل المساعدة (الإنسانية) والإفراج عن الرهائن".

والمملكة المتحدة عضو في مجلس الأمن الدولي الذي سيصوت، اليوم، على مشروع قرار أميركي يتضمن "وقفا فوريا لإطلاق النار" في قطاع غزة في إطار اتفاق حول الرهائن المحتجزين في غزة.

ويشدد النص على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية".

استخدمت الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات عدة لمجلس الأمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار سابقا، قائلة إن ذلك كان سيصب في مصلحة حماس. لكن في مواجهة الخسائر البشرية الفادحة وخطر حصول مجاعة، تضاعف واشنطن الآن جهودها للتوصل إلى هدنة وبالتالي تجنب هجوم بري على رفح.

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق على رفح ستكون نتائجه كارثية في المدينة المكتظة التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، معظمهم نازحون.