جنوب إفريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الجديد بشأن غزة

رحبت دولة جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الجديد بشأن غزة بعد إصدارها أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

رحبت جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية الجديد الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان مساء أمس، الخميس، إنه "نرحب بالأوامر القضائية الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

وأوضحت أن هذه الإجراءات المؤقتة تكمل ما تم اتخاذه في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتطلب من إسرائيل الامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة.

وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد، بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وفي 6 آذار/ مارس الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك على الرغم من مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".