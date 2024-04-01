روسيا: إسرائيل شنّت ضربة "غير مقبولة" في دمشق... واشنطن: نحتاج معلومات وافية

في حين لم ينف أو يؤكد متحدث الخارجية الأميركية أن الهجوم على البعثة الدبلوماسية الإيرانية قد نفذته إسرائيل، شدّدت روسيا على أن إسرائيل شنّت ضربة "غير مقبولة" في دمشق.

شدّدت روسيا على أن إسرائيل شنّت ضربة "غير مقبولة" في العاصمة السورية دمشق، معقبة بذلك على مقتل 8 مسؤولين إيرانيين، بينهم القيادي في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوريّ الإيراني، محمد رضا زاهدي، في ضربات شنّها الجيش الإسرائيليّ في العاصمة السورية، دمشق، الإثنين.

وندّدت وزارة الخارجية الروسية الإثنين بالهجوم "غير المقبول" على القنصلية الإيرانية في دمشق، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية الضربة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "ندين بشدة هذا الهجوم غير المقبول على البعثة القنصلية الإيرانية في سورية"، مؤكدة أن أي هجوم على مقر دبلوماسي هو أمر "غير مقبول".

وفي سياق ذي صلة، رفض الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الاثنين، التعليق على القصف الذي طال مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، "قبل الحصول على معلومات وافية".

وفي موجزه الصحافي اليومي بالعاصمة واشنطن، تطرق ملير إلى قصف طال مبنى القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، الاثنين.

وذكر ملير أنه شاهد الهجوم، وأوضح أن بلاده تواصل مباحثاتها مع إسرائيل والدول المعنية في المنطقة في هذه المرحلة، وقال ميلر إنهم يحاولون جمع معلومات دقيقة حول الهجوم.

وفي تصريحه لم يؤكد أو ينفِ ميلر أن الهجوم نفذته إسرائيل، مكتفيا أنه بعد الاجتماع مع الأطراف المعنية، سيتم تقييم منفذ الهجوم وما قد ينعكس على المنطقة.

وأضاف: "لن أعلق بشكل محدد على هذا الهجوم لأننا نحتاج إلى الحصول على مزيد من المعلومات قبل أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة".

وأكد شعور بلاده بالقلق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة من مبدأ عام قائلا: "وسنشعر بالقلق إزاء أي عمل قد يؤدي إلى انتشار الصراع في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وقال سفير إيران في دمشق، حسين أكبري، إن بلاده سترد "بسرعة ومباشرة وبقوة" على الهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل على مبنى القنصلية الإيرانية.