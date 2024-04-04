إيران: مقتل 5 عناصر أمن في هجومين على الشرطة والحرس الثوري.. وقتل 8 مسلّحين

أفادت تقارير بارتفاع عدد قتلى الهجمات على نقطتين أمنيتين في جنوب شرق إيران إلى 5 من العناصر الأمنية. وأعلنت الداخلية الإيرانية أنها "حاصرت 4 مسلحين على الأقل في مقر للحرس الثوري جنوب شرقي البلاد".

قُتل 5 عناصر أمن على الأقل في هجومين متزامنين، استهدفا منشأة عسكرية للحرس الثوري ومخفرين للشرطة بمحافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرق إيران.

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ومن بين القتلى نائب رئيس مركز شرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وصرّح علي رضا مرحمتي نائب محافظ سيستان بلوشستان للتلفزيون الإيراني الرسمي بأن "ثلاثة من رجال الأمن استشهدوا في عدة هجمات إرهابية ليلية على مراكز عسكرية في مدينتي راسك وتشابهار" في المحافظة.

وأفادت تقارير بارتفاع عدد قتلى الهجمات على نقطتين أمنيتين في جنوب شرق إيران إلى 5 من العناصر الأمنية.

وأعلنت الداخلية الإيرانية أنها "حاصرت 4 مسلحين على الأقل في مقر للحرس الثوري جنوب شرقي البلاد".

وأوضحت أن "مسلحين احتجزوا رهينة داخل مقر للحرس الثوري جنوب شرقي البلاد".

وبعد ذلك، أكّدت "مقتل 8 مسلحين في الهجمات على المقرين الأمنيين".

وذكر التلفزيون الإيراني أن "واحدا من هذه الهجمات استهدف مركز الشرطة رقم 11 في مدينة تشابهار، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المركز عباس مير"، مشيرا إلى أن عددا من المهاجمين قُتلوا أو أصيبوا أيضا.

وأضاف أن جيش العدل الجهادي الذي تشكل عام 2012 وصنّفته إيران جماعة "إرهابية" أعلن مسؤوليته عن الهجمات.

وتواجه محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان وباكستان منذ سنوات اضطرابات تنشط فيها عصابات تهريب المخدرات ومتمردين من الأقلية البلوشية ومتشددين من المسلمين السنة.

وفي تموز/ يوليو العام الماضي، قُتل شرطيان وأربعة مهاجمين في هجوم على مركز شرطة آخر في زاهدان، عاصمة المحافظة.